به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این نشست اقای سالاری معاون امور اقتصادی استاندار گفت استان کرمان با تنوع اقلیم و محصولات و تولیداتی همچون پسته خرما مس فولاد سیمان و جاذبه های گردشگری میتواند مبادلات تجاری خوبی با کشور دوست و مسلمان بنگلادش داشته باشد

خانم سلطانا رایزن تجاری سفارت بنگلادش هم با استقبال از توسعه روابط تجاری گفت باید سازوکارهای عملی برای توسعه تجارت دو کشور اجرا شود

وی گفت پوشاک /چرم و کشتی سازی از صنایع مهم و صادراتی بنگلادش هستند و ما با کشورهای بزرگی در دنیا تعاملات تجاری داریم که امیدواریم با رفع مشکلات فنی ارزش مبادلات تجاری دوکشور افزایش پیدا کند و هر دو کشور سهم بیشتری در بازارهای یکدیگر داشته باشند