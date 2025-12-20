پخش زنده
رییس اتاق اصناف خوی با بیان اینکه در آستانه یلدا، تاکنون ۲۰۰ مورد بازرسی در سطح بازار انجام شده اظهار کرد:۴۷ فقره پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تقی پورمحمودی اظهار کرد: در آستانه شب یلدا بازار در رصد کامل بازرسین قرار دارد، گفت: از تخلفات انجام شده ۳۳ مورد عدم درج قیمت ،۹ مورد تداخل صنفی و دو مورد گرانفروشی و عرضه خارج شبکه بوده که رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه بازرسیها در آستانه شب یلدا با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان به صورت مستمر در شهرستان ادامه دارد، اظهار کرد: در بازدیدها با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد و هیچ مماشاتی در کار نیست.
پورمحمودی با اشاره به فعالیت ۱۷ هزار صنف در خوی افزود: اصناف و کسبه خوی جزو خیرین سرشناس کشوری هستند و انصاف را سرلوحه کارخودشان قرار دادهاند.