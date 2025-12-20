پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای فارس از رفع ۱۲۰ نقطه حادثه خیز در راههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، ۱۲۰ نقطه حادثهخیز در فارس برطرف شده و امسال هم از ۴۱ طرح جدید، ۲۴ مورد تکمیل و صورتجلسه آن با پلیس راه منعقد شدهاست.
امیری افزود: همچنین ۶۰ نقطه جدید بهصورت امانی در شهرستانها در حال رفع خطر است.
وی اعلام کرد: استان فارس با بیش از ۲۱ هزار کیلومتر انواع راه شامل؛ بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی نزدیک به ۱۰ درصد از کل راههای کشور را در خود اختصاص داده است.
امیری گفت: با رفع نقاط پر حادثه شاهد کاهش ۳۰ درصدی تصادفات در سطح جادهای استان فارس خواهیم بود
به گفته مدیرکل راهداری فارس، در چهار ماه نخست امسال بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر خطکشی راهها، ۱۹ مورد نصب علائم ایمنی، ۸۰ نقطه روشنایی و اجرای طرحهای نیوجرسی و شیار لرزاننده انجام شده که این اقدامات نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی است تا به کاهش تلفات جادهای منجر شود.
امیری در ادامه تصریح کرد: با تعامل و همکاری ۳۱ دستگاه در استان، از جمله؛ پلیس راه، سازمان برنامه و بودجه، آموزشوپرورش و اداره اوقاف، برنامهای جامع برای ارتقای ایمنی راهها و کاهش تلفات جادهای تدوین کردهایم.