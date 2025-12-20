به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: خیر نیک‌اندیش حاج حسن مطهری به مناسبت سالگرد درگذشت همسرش، مرحومه حاجیه خانم ایزدی، ۱۰ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد تومان را به خانواده‌های نیازمند شهرستان اهدا کرد.

ناصری افزود: از این تعداد جهیزیه ۶ سری جهیزیه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد فریمان و ۴ سری دیگر به نوعروسان غیرمددجوی نیازمند تخصیص یافت.

وی ابراز امیدوار کرد این رویه با استقبال گسترده نیکوکاران و خانواده‌های عزادار مواجه شود و توسعه یابد.