سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی در فصل زمستان با چالش‌های جدی در حوزه ترافیک و حمل و نقل مواجه است، گفت: اجرای منسجم و هدفمند طرح زمستانه پلیس، برای این استان نه یک اقدام مقطعی بلکه ضرورتی راهبردی و حیاتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول مقابلی در رزمایش طرح ترافیکی انتظامی ویژه زمستان که در محل ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی، برگزار شد، با اشاره به وجود گردنه‌های برف گیر و شرایط خاص اقلیمی استان در زمستان، اجرای رزمایش زمستانی را نمایش عملی و یک کار جمعی و سازمان یافته برای صیانت از جان مردم و حفظ ایمنی جاده‌ها اعلام کرد و افزود: طرح زمستانه پلیس با رویکرد پیشگیرانه با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ها، کاهش سوانح رانندگی، مدیریت بهینه جریان عبور و مرور و ارائه خدمات سریع به کاربران جاده‌ای اجرا می‌شود و حضور هوشمندانه پلیس راه در محورها، استقرار تیم‌های ثابت و سیار در مناطق حادثه‌خیز و برف‌گیر و مدیریت تردد در شرایط نامساعد جوی از مهمترین مولفه‌های این طرح است.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت در اجرای این طرح، با حضور نیروهای انتظامی به‌تنهایی کافی نیست، افزود: موفقیت این طرح مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و مسئولیت اجتماعی رانندگان است. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط هشدار جوی و تجهیز خودروها به وسایل ایمنی، حلقه مکمل زنجیره ایمنی جاده‌هاست.

مقابلی با تاکید بر اینکه نگاه ما به ایمنی جاده‌ای صرفاً انتظامی نیست، گفت: این موضوع مستقیماً با امنیت روانی جامعه، سلامت خانواده‌ها و پایداری اجتماعی در ارتباط است چرا که هر تصادف، تنها یک حادثه آماری نیست، بلکه آسیب به یک خانواده، یک سرمایه انسانی و یک آینده است.