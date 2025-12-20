به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وبدا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و آرمان زرگران، مشاور امور بین‌الملل این مرکز به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند؛ به دعوت سازمان جهانی بهداشت برای شرکت در آیین افتتاحیه دومین اجلاس جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت به دهلی نو سفر کردند.

این مراسم با حضور وزیر آیوش (طب سنتی) هند، جمعی از وزرای بهداشت کشور‌های عضو سازمان جهانی بهداشت، مدیران ارشد این سازمان و مسئولان و متخصصان حوزه طب سنتی برگزار شد.

در این اجلاس بر استفاده منطقی و مبتنی بر شواهد از طب سنتی و ادغام آن در نظام سلامت کشورها، منطبق بر سند راهبرد جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت (۲۰۳۴-۲۰۲۵) تأکید شد.

دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نیز در سخنرانی خود بر اهمیت این رویکرد تأکید کرد.

در جریان این اجلاس، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های تخصصی مرتبط با طب سنتی نیز مشارکت دارند.

در همین راستا، دکتر آرمان زرگران از انجام رایزنی‌ها و توافقات مهم در زمینه توسعه ارتباطات علمی حوزه طب سنتی با نمایندگان کشور‌های مختلف در حاشیه نخستین روز این اجلاس خبر داد.

گفتنی است، اجلاس جهانی طب سنتی سازمان جهانی بهداشت از ۱۷ سپتامبر آغاز به کار کرد و با حضور نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور جهان و بیش از یک‌هزار نفر از سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه برگزار شد.