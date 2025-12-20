پخش زنده
رزمایش طرح زمستانه راهداری نمادی از آگاهی آمادگی و مسئولیت پذیری دستگاهها خدمت رسان در مواجهه با حوادث هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سرپرست اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای شمال استان با اشاره به امادگی دستگاههای خدمت رسان برای خدمت رسانی به مردم گفت تجربه نشان داده سرعت عمل به موقع وبه جا میتواند نجات دهنده جانها در زمان وقوع حوادث باشد.
شهرام مبارکی گفت:اداره کل راهداری استان برای ارائه خدمات لازم ۳۴ گروه به همراه ۳۳۰ راهداربا ۱۵۰ دستگاه ماشین الات در محورهای مواسلاتی استان مستقر کرد.
وی گفت در همین راستا ۱۶ راهدارخانه تجهیز و ۴۲مجتمع خدماتی رفاهی آمادگی لازم را برای خدمت لازم به هم وطنان خواهند داشت.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای شمال استان همچنین از شهروندان خواست به جهت کاهش حوادث رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار دهند.
رئیس پلیس راه شمال استان نیز با اشاره همکاری ۲۹ سازمان و دستگاه در رزمایش گفت با توجه به اینکه در زمستان سال قبل بیش از ۱۶۷ جان باخته و ۶۰۰ مجروح امید واریم با رعایت قوانین در زمستان سال جاری با کاهش حوادث مواجه شویم.
سرهنگ مهدی خمر گفت: بیشترین حوادث سال قبل درزمستان واژگونی و عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت با ۳۸ درصد و ۴۷ درصد حوادثهم دررمحدوده ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق افتاده است.
وی افزود:در اجرای رزمایش زمستانه تا ۲۰ اسفند بیش از ۴۷ تیم محسوس و نامحسوس پلیس راه محورهای مواسلاتی را در کنار کنترل پهپادها و ریز پرندهها رفتارهای ترافیکی رانندگان را کنترل میکنند.