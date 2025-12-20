ویژه‌ برنامه‌های قرآنی حرم مطهر امام رضا (ع) که به طور منظم و هفتگی در صحن‌ها، رواق‌ها و دارالقرآن این بارگاه نورانی برگزار می‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی می‌توان به قرائت ترتیل روزانه سوره مبارکه یس در رواق امام خمینی (ره)، محفل قرآنی کودکان رضوی در دارالقرآن کریم، کرسی تلاوت نوجوان رضوی، محفل انس با عیون اخبارالرضا (ع) در دارالحجه، کارگاه‌های تدبر در قرآن ویژه نوجوانان و جلسات قرائت قرآن کریم با حضور استادان اشاره کرد.

همچنین ویژه‌برنامه‌های دارالقرآن بانوان شامل جلسات سنتی قرائت، محافل قرآنی ویژه بانوان و کارگاه‌های حفظ قرآن کریم در رواق حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود. در کنار این برنامه‌ها، کارگاه قرآنی کودک نیز در نوبت‌های صبح و عصر برای خردسالان پیش‌بینی شده است.

دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی، زمان و مکان دقیق هر یک از این محافل و جلسات قرآنی را به شرح زیر اعلام کرده است:

حرم مطهر رضوی با برگزاری مستمر این برنامه‌ها، تلاش دارد فضای معنوی حاکم بر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را با عطر تلاوت و تدبر در قرآن کریم بیش از پیش گسترش دهد.

برنامه‌های دارالقرآن‌الکریم آستان قدس رضوی با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و بهره‌مندی اقشار مختلف زائران و مجاوران از معارف قرآنی طراحی شده و گروه‌های سنی مختلف از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان را دربرمی‌گیرد.