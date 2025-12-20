پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بااشاره به شناسایی ظرفیت معدنی در چایپاره گفت: معادن مرمریت و سنگهای تزئینی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان به شمار میرود و چایپاره بهعنوان قطب این نوع سنگها شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سخاوت خیرخواه در آیین افتتاح خط تولید کالاهای بهداشتی و سلولزی در شهرستان چایپاره با اشاره به سرمایهگذاری ۵۸ میلیارد تومانی انجامشده در این مجموعه افزود: این واحد صنعتی پیش از این راکد بوده و با احیای آن و استقرار خط جدید تولید، ۲۰ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار شدهاند.
خیرخواه با اشاره به ظرفیتهای صنعتی چایپاره افزود: در شهرستان چایپاره ۴۳ واحد صنعتی دارای پروانه وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یکی از برنامههای مهم توسعه ای را توسعه شهرکهای صنعتی در شهرستانها عنوان کرد و ادامه داد: شهرک صنعتی فعلی چایپاره در مساحت ۲۸ هکتار به واحدهای صنعتی تحویل داده شده و طرح توسعه این شهرک در ۵۰ هکتار نیز آماده شده تا زمین صنعتی در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار گیرد.
وی همچنین از صدور ۱۲۰ فقره جواز تأسیس صنعتی در شهرستان چایپاره خبر داد و تأکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، بهویژه برای حمایت از سرمایهگذاران، پای کار است.
خیرخواه احیای واحدهای راکد بهویژه در بخش معادن را از برنامههای جدی این سازمان دانست و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری فی مابین بهره بردار معدنی و مردم محلی است، همچنین باید واحدهای فرآوری معادن در نزدیکی محل استخراج احداث شود تا از خامفروشی جلوگیری شود.
وی با اشاره به قرار گرفتن چایپاره در مسیرهای تجاری منطقه، خاطرنشان کرد: این شهرستان ظرفیت بالایی برای احداث واحدهای صنعتی جدید و توسعه سرمایهگذاری دارد.