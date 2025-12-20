به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی منطقه آزاد کیش اعلام کرد: طرح ویژه نظارت شب یلدا با محوریت بازدید‌های میدانی از نرخ عرضه میوه وتره بار از هفته گذشته در کیش درحال انجام است.

در جریان این بازدید‌های نظارتی، وضعیت قیمت‌ها و نحوه عرضه اقلام پرمصرف شب یلدا با حضور بازرسان در حال رصد است و بررسی‌های میدانی انجام‌شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز شهروندان و گردشگران در کیش وجود ندارد.

طرح‌های نظارتی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در طول سال اجرا می‌شود و در روز‌های منتهی به شب یلدا، بازرسی‌ها با تمرکز بیشتر و در قالب طرح ویژه تشدید می‌شوند.

شهروندان و گردشگران می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلف و گران‌فروشی یا کم‌فروشی، با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکایت بررسی شود.