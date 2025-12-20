پخش زنده
روابط عمومی منطقه آزاد کیش از اجرای طرح ویژه نظارت بر نرخ عرضه میوه شب یلدا در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی منطقه آزاد کیش اعلام کرد: طرح ویژه نظارت شب یلدا با محوریت بازدیدهای میدانی از نرخ عرضه میوه وتره بار از هفته گذشته در کیش درحال انجام است.
در جریان این بازدیدهای نظارتی، وضعیت قیمتها و نحوه عرضه اقلام پرمصرف شب یلدا با حضور بازرسان در حال رصد است و بررسیهای میدانی انجامشده نشان میدهد هیچگونه کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز شهروندان و گردشگران در کیش وجود ندارد.
طرحهای نظارتی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در طول سال اجرا میشود و در روزهای منتهی به شب یلدا، بازرسیها با تمرکز بیشتر و در قالب طرح ویژه تشدید میشوند.
شهروندان و گردشگران میتوانند با مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی یا کمفروشی، با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن شکایت بررسی شود.