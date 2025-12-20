معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشورگفت: ­پیش‌نویس لایحه­ «به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی» تدوین و برای طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه شد. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه عباسی با اعلام این خبر گفت: با هدف تضمین فرصت‌های برابر ارتباطی و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت شنوایی و­در راستای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولیت و کنوانسیون ملل متحد­لایحه­ «به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی به هیئت دولت ارائه شده است­

وی افزود:­این اقدام در پی برگزاری جلسات کارشناسی و تأکید بر ضرورت تدوین «بسته استاندارد زبان اشاره ایرانی» صورت گرفته است.

­معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: این اقدام بنیادین که در چارچوب «نهضت زبان اشاره ایرانی» تعریف شده، به دنبال تأمین دسترسی عادلانه ناشنوایان به ابزار‌های ارتباطی، اطلاعات و خدمات عمومی است و­تدوین این لایحه مستند به اصول سوم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر کرامت و برابری شهروندان تأکید دارند.

فاطمه عباسی در خصوص فرایند تدوین و همکاری نهاد‌های مختلف افزود:­پیش‌نویس لایحه مذکور پس از برگزاری نشست‌های متعدد هم‌اندیشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه ناشنوایان نهایی شده است.

وی نشست‌های تخصصی را کلیدی برای استانداردسازی دانست و افزود:­در پی تأکید دبیر کمیسیون فرهنگی–اجتماعی هیئت دولت بر اهمیت تدوین «بسته استاندارد زبان اشاره ایرانی»، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ نشستی تخصصی با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نمایندگان دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ناشنوایان در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی برگزار گردید.

وی همچنین در ادامه گفت: در جلسه مشترک تخصصی ­بر ضرورت استانداردسازی محتوای زبان اشاره تأکید و مقرر شد که تمامی نهاد‌های حاضر، محتوای پیشنهادی خود را به سازمان بهزیستی ارسال کنند وسازمان بهزیستی مسئولیت جمع‌بندی پیشنهاد‌ها و تدوین پیش‌نویس نهایی «بسته استاندارد» را بر عهده دارد تا پس از تأیید نهایی، زیربنای اجرایی لایحه به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره ایرانی را فراهم سازد.