به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: با هدف کاهش بازداشت‌های کوتاه مدت ناشی از قرار‌های تأمین کیفری و تسهیل فرایند پذیرش کفالت و سپردن تأمین کیفری از طریق درخواست قبول ضمانت از طرف وثیقه گذار و درخواست قبول کفالت از طرف کفیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) و سیستم مدیریت پرونده¬های قضایی (سمپ) فراهم گردید.

عتباتی در این خصوص گفت: این امکان در راستای افزایش خدمات در بستر الکترونیک دستگاه قضایی ایجاد شده تا اشخاصی که درخواست ضمانت از متهم تحت قرار را دارند بدون نیاز به حضور در مراجع قضایی و به صورت خودکاربری یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را به شعبه صادر کننده قرار تأمین ارسال نمایند.