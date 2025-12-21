پخش زنده
رئیس پلیس فتا گیلان گفت : کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک جعلی تحت عنوان « هدیه شب یلدا » یا « عیدی دولت » سعی دارند شهروندان را فریب دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ نقی مهر با اشاره به اینکه مردم توجه داشته باشند که دولت هیچ عیدی خاصی از طریق پیامک ارسال نمیکند و این پیامها کاملاً جعلی هستند گفت : این پیامکها حاوی لینکهای جعلی و خطرناک هستند که در صورت کلیک ممکن است موجب برداشت غیرمجاز از حساب بانکی کاربران شود.
وی افزود: به هیچ عنوان نباید روی این لینکها کلیک کرد و در صورت دریافت پیامک مشکوک، آن را فوراً حذف نمایید، حتی اگر از طرف آشنایان ارسال شده باشد.
رئیس پلیس فتای گیلان از شهروندان خواست در صورت کلیک روی لینکهای مشکوک، کاربران باید فوراً گوشی خود را در حالت پرواز قرار دهند و موضوع را به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا منعکس نمایند.
سرهنگ نقی مهر گفت: شهروندان میتوانند برای اطلاعرسانی و دریافت راهنماییهای ایمنی، به وبسایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.