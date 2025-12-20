پخش زنده
مدیر منابع آب بوکان از انسداد ۵۳ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: صیانت از منابع آبی و مقابله با برداشتهای غیرقانونی، با جدیت و بدون هیچگونه اغماضی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عباس عباسی با بیان اینکه با وجود بارشهای اخیر، میزان ذخیره مخزن سد شهید کاظمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است، افزود: امیدواریم با آغاز فصل بهار و ذوب برفها، میزان ورودی آب به مخزن سد شهید کاظمی افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب افزود: عبور از شرایط فعلی تنها با برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مشارکت جدی مردم امکانپذیر است و در حوزه منابع آب، هیچگونه مماشاتی با متخلفان پذیرفتنی نخواهد بود.
عباسی در ادامه، بخشی از اقدامات انجامشده در راستای حفاظت از منابع آب شهرستان را تشریح کرد و گفت: در این مدت، ۴۱ مورد تخصیص آب در بخشهای صنعت و خدمات به دلیل تغییر غیرمجاز نوع مصرف ابطال شده و برای برخی واحدهای فاقد تخصیص از جمله تعدادی کارواش، تالار پذیرایی، بیمارستان بوکان و نیروگاه خورشیدی کارخانه سیمان، تخصیص جدید اخذ شده است.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ پرونده فاقد پروانه بهرهبرداری که در فهرست وزارت نیرو شناسایی شده بود تعیین تکلیف و ۴۳ دستگاه کنتور حجمی روی چاههای فاقد کنتور نصب شده است.