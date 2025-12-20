به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهر که منجر به رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری "۲۵ شریف آباد" قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی اعلام کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.