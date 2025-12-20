به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های سایپا و هوادار تهران در مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران امروز شنبه ۲۹ آذر با قضاوت سید رضا مهدوی و در ورزشگاه پاس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه مساوی ۲ به ۲ به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید.

شاگردان رضا عنایتی در ضربات پنالتی ۷ بر ۶ مقابل هوادار به برتری رسیدند و به عنوان نخستین تیم راهی مرحله یکچهارم پایانی شدند.

محمدمهدی طهماسبی به ترتیب در دقایق ۵ و ۷۸ برای هوادار و سامان محرابی زاده و شهرام سالاری به ترتیب در دقایق ۲۸ و ۸۸ دو گل سایپا را در این بازی به ثمر رساندند.

هوادار با شکست برق شیراز و سایپا با حذف نساجی گام به این مرحله گذاشته بودند.