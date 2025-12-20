دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی بدون محکوم کردن ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه گفت: چرخه بی‌پایان خشونت باید شکسته و آتش‌بس در غزه کاملا اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز شنبه در سخنانی بر ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها و ایجاد چشم انداز سیاسی روشن برای آینده فلسطین تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم در غزه در این خصوص گفت: چرخه بی پایان خشونت باید شکسته و آتش بس غزه کاملاً اجرا شود. درگیری‌هایی شد که جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند، باید متوقف شوند.

آنتونیو گوترش سپس اضافه کرد: فلسطینیان بیش از هر چیز به یک «افق تازه امید» نیاز دارند و توافق آتش‌بس باید به طور کامل و بدون نقص اجرا شود.

دبیرکل سازمان ملل افزود: باید مسیر برای دستیابی به «راه‌حل دو دولتی» به گونه‌ای نهایی و «بازگشت ناپذیر» هموار شود تا صلح پایدار در منطقه برقرارشود.