مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: برگزاری آیین پاسداشت شب یلدا در پایگاه میراث جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر، نمادی روشن از تلفیق میراث ملموس و ناملموس و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین ایزدی عصر امروز در آیین پاسداشت شب یلدا با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، دوستداران فرهنگ ایرانی و جمعی از شهروندان، در پایگاه میراث جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر گفت: پاسداشت جشن یلدا در یکی از کم‌نظیرترین جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان، افتخار بزرگی برای مازندران است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در میزبانی رویداد‌های فرهنگی ملی و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه باغ عباس‌آباد مجموعه‌ای از بهترین ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است، افزود: پایگاه میراث جهانی عباس‌آباد همه بهترین‌ها را از آن خود کرده و تدبیر شایسته‌ای بود که آیین کهن یلدا در چنین مکانی برگزار شود؛ مکانی که خود نماد هویت، تاریخ و تمدن ایران‌زمین است.

ایزدی با تأکید بر نقش آیین‌های سنتی در حفظ هویت فرهنگی جامعه گفت : جشن‌ها و مناسبت‌هایی مانند شب یلدا، بهانه‌هایی ارزشمند برای بازخوانی میراث گذشتگان هستند و امروز با تلفیق میراث ملموس همچون باغ عباس‌آباد و میراث ناملموس همچون آیین یلدا، پیام مهم حفاظت، نگهداری و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده به خوبی منتقل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به رونمایی از لوح ثبت جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر گفت: رونمایی از لوح ثبت جهانی این باغ تاریخی، اتفاقی بسیار خوب و ارزشمند است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، این میراث جهانی هرچه بیشتر به جایگاه واقعی خود در سطح ملی و بین‌المللی دست یابد و نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.

مجموعه تاریخی عباس‌آباد بزرگ‌ترین باغ دوره صفوی ایران به‌ شمار می‌رود که به‌عنوان یکی از جاهای دیدنی بهشهر، سالانه میزبان گردشگران زیادی می‌شود.