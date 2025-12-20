۲ تُن چوب تاغ جنگلی قاچاق به ارزش چهار میلیار ریال در برخوار کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در حوزه قاچاق چوب جنگلی، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی بخش حبیب آباد برخوار قرار گرفت.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مأموران پس از تحقیقات و کسب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی قضائی یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به متهم را توقیف در بازرسی از آن ۲ تُن چوب تاغ قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را چهار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پس از تشکیل پرونده برای فرد متخلف، به مراجع قضایی معرفی شد.