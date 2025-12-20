



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار جلگه رخ گفت: بارش برف و کولاک شدید شب گذشته بیشترین راه‌های روستایی منطقه جلگه رخ را مسدود کرد.

محمد ابراهیم شیبانی با اشاره به فعالیت مستمر نیرو‌های راهداری و همکاری مستمر دهیاران و تراکتور داران روستاها، اظهار داشت: عملیات برف‌روبی در گردنه‌ها و محور‌های روستایی با وجود قطع بارش‌ها، به‌دلیل کولاک شدید در حال انجام است و برخی راه‌های روستایی هم اینک در حال بازگشایی هستند.

رئیس ستاد مدیریت بحران بخش رخ با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از تمامی کاربران جاده‌ای و رانندگانی که قصد تردد در محور‌های شهرستان را دارند درخواست کرد: با توجه به وجود کولاک زمینی و لغزندگی محور‌ها در برخی مقاطع با احتیاط کامل و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رفت و آمد کنند.

شیبانی بیان کرد: در این بخش یک باب راهدارخانه با ۳۹ نفر نیروی راهدار و دو دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری با کمک گرفتن از ماشین آلات شهرداری‌های دو شهر رباط سنگ و نسر فعال هستند و با ذخیره‌سازی حدود شش هزار تُن شن و نمک، عملیات خدمت‌رسانی در راه‌های فرعی روستایی و محور‌های ارتباطی بخش رخ را انجام می‌دهند.