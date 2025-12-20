پخش زنده
همراهی و همفکری جامعه علمی با پلیس به ارتقای به ارتقای حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در جمع تعدادی از دانشجویان و اساتید علمی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اجرای طرح سفیران امنیت گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش تعامل پلیس و جامعه دانشگاهی کشور است و امیدواریم با اجرای آن انتظاراتی که جامعه دانشگاهی از پلیس دارد، برآورده شود.
سرهنگ مسعود طریفی با اشاره به اینکه یکی از راههای افزایش نظم و امنیت اجتماعی، افزایش نظارت اجتماعی است، افزود: عالمان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، چرایی و چگونگی نظم اجتماعی را در تحکیم انسجام اجتماعی و دوام آن جستوجو میکنند.
وی تأکید کرد: یکی از مأموریت فراجا درحوزههای فرهنگی و اجتماعی، توانمندسازی و آموزش همگانی، ارائه خدمات مشاورهای و مددکاری، روایت گری به موقع و اطلاع رسانی شفاف، دیده بانی مسایل اجتماعی و فضای مجازی است که در این مسیر با تعامل و هم فکری دانشجویان کشور به عنوان آینده سازان، نخبگان و صاحب نظران با پلیس میتوانیم موفقتر عمل کنیم.