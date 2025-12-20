پخش زنده
مرحله پنجم طرح یارانه کالابرگ الکترونیکی آغاز شد. اعتبار این مرحله به حساب سرپرستان خانوارهایی واریز شده است که در دهکهای درآمدی چهارم تا هفتم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این مرحله از طرح، به ازای هر نفر از افراد مشمول، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا به کارت سرپرستان خانوار اختصاص یافته است.
این اعتبار به طور مشخص برای تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین شده، قابل استفاده است و خانوارها میتوانند مایحتاج ضروری خود را با آن خریداری کنند.
شبکه گستردهای از مراکز عرضه برای تسهیل دسترسی فراهم شده است و بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات به سرپرستان خانوارهای مشمول هستند.
طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از اقدامات حمایتی دولت برای بهبود معیشت و تقویت قدرت خرید خانوادهها، بهصورت تدریجی و بر اساس دهکبندی درآمدی، در حال اجرا است و مرحله جدید آن اکنون فعال شده است.