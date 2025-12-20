خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام از آغاز طرح ترافیکی و زمستانه پلیس راه با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان خبر داد و اظهار داشت: در این رزمایش، ۷۵ تیم پلیس در محور‌های مختلف مستقر خواهند شد.

وی افزود: این برنامه با همکاری ۸ دستگاه مرتبط و همسو با اهداف ایمنی و نظم ترافیکی برگزار می‌شود.

«حیدر دشتی پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز از آمادگی کامل خدمات‌رسانی به مردم و کاربران جاده‌ای خبر داد و گفت: ۷۲ دستگاه راهداری سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای پوشش جاده‌های استان آماده هستند.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام نیز با تأکید بر تلاش همه دستگاه‌ها برای آرامش و آسایش مردم گفت: وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهیم تا زمستان پیش‌رو با کمترین مشکل مواجه شویم.

وی اضافه کرد: کارنامه موفق ما زمانی رقم می‌خورد که زمستانی بدون فوتی داشته باشیم.

این رزمایش با هدف ارتقای توان عملیاتی، افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی برگزار شد و نشان‌دهنده همکاری هماهنگ نیرو‌های انتظامی، راهداری و دیگر دستگاه‌های امدادی در فصل زمستان است.