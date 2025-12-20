به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از خروج سامانه بارشی از استان خبر داد و گفت: خروج سامانه این سامانه به ویژه در مناطق شمالی و شمال شرقی استان بارش‌های برف و باران را در پی خواهد داشت.

لیلا امینی افزود: از اواخر امروز تا پایان هفته جو پایداری در استان حاکم است و آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و در ساعات اولیه صبح با مه آلودگی همراه است.

وی ادامه داد: در بررسی آخرین نقشه‌ها روند کاهش محسوس دما تا اوسط هفته و یخبندان در بیشتر استان به ویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود و بر همین اساس اداره هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

بنا بر اعلام هواشناسی استان کمینه دما در ۲۴ ساعت آینده سه تا پنج درجه کاهش خواهد داشت و پیش بینی می‌شود کمینه دمای اصفهان به پنج درجه زیر صفر و بیشینه ۹ درجه برسد، همچنین بوئین میاندشت با ۱۶ درجه زیر صف سردترین و خوروبیابانک با ۱۰ درجه گرمترین نقطه استان خواهد بود.

براساس اعلام هواشناسی تجمع بارش‌های چند روز گذشته از ورود تا خروج سامانه بارشی در استان، در آران و بیدگل ۴۲ میلی متر، اردستان ۵۶، اسلام آباد و موگویی ۹، انارک ۲۴، بادرود ۳۸، باغ بهادران ۳۳، بوئین میاندشت ۱۳، چادگان ۲۰، چوپانان ۶۹، خوانسار ۳۵، ور و بیابانک ۳۸، داران ۱۹، دهاقان ۳۱، دهق ۲۹، دولت آباد ۱۰، زرین شهر ۲۶، زواره ۳۷، سمیرم ۹، شاهین شهر ۱۰، شهرضا ۲۰، عسگران ۳۱، فریدونشهر ۳۱، فرودگاه اصفهان ۱۲، فولاد مبارکه ۲۵، کاشان ۳۴، کبوتر آباد ۲۷، کوهپایه ۱۳، گلپایگان ۳۴، مبارکه ۴۲، مهاباد ۲۹، مورچه خورت ۶، میمه ۱۶، نائین ۳۷، نجف آباد ۴۱، نطنز ۵۲، هرند ۱۳ و ورزنه ۱۱ میلی متر گزارش شده است.