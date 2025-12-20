سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد: تحویل این جنگنده منوط به این است که ترکیه سامانه پدافندی اس - ۴۰۰ را به روسیه بازگرداند. موضع رسمی آنکارا، اما بی ارتباط بودن دو موضوع به یکدیگر است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سال ۲۰۱۹ موعد تحویل بیش از ۱۰۰ جنگنده اف ۳۵ به ترکیه از طرف آمریکا بود. ترکیه یک و نیم میلیارد دلار بابت این خرید پیش پرداخت کرده بود. معادلات اما به یکباره به هم می‌ریزد چراکه آمریکا اعلام می‌کند چون ترکیه از روسیه سامانه پدافند اس ۴۰۰ خریداری کرده است، جنگنده‌ها را به این کشور تحویل نخواهد داد.

مذاکرات میان دو کشور در این چند سال ادامه می‌یابد تا دیدار اخیر اردوغان با ترامپ در کاخ سفید، ترامپ صراحتاً اعلام می‌کند پیش شرط تحویل اف ۳۵ حداقلی شدن روابط ترکیه و روسیه است. سفیر آمریکا در ترکیه بعد موضوع را بیشتر باز می‌کند. به گفته او ترکیه اگر اف ۳۵ می‌خواهد باید اس ۴۰۰ را به روسیه بازگرداند.

خبر اخیر رسانه بلومبرگ هم بر شکل‌گیری مقدمات این موضوع دامن می‌زند آنجا که این رسانه اعلام کرده اردوغان در دیدار اخیر از پوتین خواسته تا اس ۴۰۰ ها به روسیه بازگردانده شود، خبری که در ترکیه با واکنش‌های فراوان رو‌به‌رو شد و از طرف سخنگوی کرملین نیز تکذیب شد. ترکیه بار‌ها اعلام کرده حاضر نیست برای تحویل جنگنده اف ۳۵ از سامانه پدافندی اس ۴۰۰ عبور کند.