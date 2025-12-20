پخش زنده
محور روستایی باغبخشی–دوچاهی خواف به دلیل سیلاب مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای خواف گفت: در پی بارشهای اخیر و ورود سیلاب از سمت شهرستان گناباد و خواف، محور روستایی باغبخشی به دوچاهی بهدلیل بالا آمدن سطح آب و نبود ایمنی لازم مسدود شده است.
مهدی گشایشی اظهار داشت: با توجه به شدت جریان سیلاب و خطرات احتمالی برای تردد خودروها، این محور بهصورت کامل بسته شده است و تا زمان قطع کامل سیلاب و ایمنسازی مسیر، امکان تردد وجود ندارد.
وی افزود: پس از فروکش کردن سیلاب، نیروهای راهداری شهرستان بلافاصله در محل حاضر میشوند و عملیات بازگشایی و پاکسازی مسیر را در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهند داد.
گشایشی از رانندگان و اهالی منطقه خواست تا اطلاعرسانیهای بعدی، از تردد در این محور خودداری و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.