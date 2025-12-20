پیروزی شهرداری نوشهر و ۲ تساوی در شهر‌های کرمان و کرمانشاه

پیروزی شهرداری نوشهر و ۲ تساوی در شهر‌های کرمان و کرمانشاه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال دسته یک ایران، جام آزادگان با برگزاری سه‌دیدار پیگیری شد که حاصل آن یک پیروزی و ۲ تساوی بود.

در نخستین بازی بعثت کرمانشاه و پالایش نفت بندرعباس به تساوی یک بر یک رضایت دادند، در این بازی علی دلیر برای نماینده کرمانشاه و پیمان رنجبری برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

در دیگر بازی مس کرمان و صنعت نفت آبادان نیز به یک امتیاز این دیدار بسنده کردند. رضا آقابابایی برای مس و خشایار زبرجد برای آبادان موفق به گلزنی شدند تا هر دو تیم با یک امتیاز این هفته را به پایان ببرند.

در سومین دیدار نیروی زمینی با گل امیرحسین بهادر مغلوب شهرداری نوشهر شد تا این تیم هفته شانزدهم لیگ آزادگان را با شکست به پایان ببرد.

با این نتایج و در جدول، نساجی مازندران با ۳۵ امتیاز در صدر است و صنعت نفت آبادان و مس شهربابک بترتیب با ۲۸ و ۲۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند. در انتهای جدول نیز تیم‌های شهرداری نوشهر و شناورسازی قشم با ۱۱، مس سونگون با ۹ و داماش با ۴ امتیاز در رده‌های پانزده تا هجدهم قرار دارند.