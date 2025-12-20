تیم سپاهان نوین در هفته نهم رقابت‌های دسته برتر هندبال در خانه مقابل فرازبام دهدشت به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم هندبال سپاهان نوین در هفته نهم رقابت‌های دسته برتر میزبان فرازبام دهدشت بود که در پایان ۲۷ بر ۲۴ مقابل میهمان خود به پیروزی دست یافت.

تیم سپاهان نوین با کسب این پیروزی با ۷ بازی ۶ امتیازی شد و در رتبه ششم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم هندبال سپاهان نوین در هفته دهم رقابت‌های دسته برتر روز جمعه ۵ دی میهمان نفت و گاز کچساران خواهد بود.