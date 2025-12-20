جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره تیتر چهاردهم به منظور بررسی زمان اختتامیه و تعیین جوایز و هم اندیشی در مورد راهکار‌های هرچه پرشور‌تر کردن جشنواره تیتر چهاردهم برگزار شد.

ارسال بیش از ۱۶ هزار اثر دانشجویی به جشنواره تیتر چهاردهم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وبدا، جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تیتر با حضور دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اعضای شورای سیاستگذاری و مسئولان دبیرخانه جشنواره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت حجازی زاده رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه گزارشی در مورد عملکرد دبیرخانه جشنواره و تعداد آثار دریافت شده و بررسی مشارکت به تفکیک دانشگاه‌ها و رسته ها پرداخت.

وی اظهار داشت: تا پایان روز ۲۵ آذرماه تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره تیتر چهاردهم به بیش از ۱۶۰۰۰ اثر رسیده است.

در این جلسه مسعود حبیبی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تیتر۱۴ و معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز خشنودی از افزایش روز افزون فعالیت‌های دانشجویی، اظهار داشت که جشنواره می‌بایست به طرق مختلف به دانشجویان اطلاع رسانی شود و با افزایش تشویق و ایجاد شور و نشاط در دانشگاه‌ها تمامی ظرفیت‌های دانشجویی در جشنواره حضور پیدا کنند.

وی همچنین توجه به ظرفیت‌های دانشجویی خارج از کشور اشاره کرد و بخش سرزمین مادری را فرصتی برای ارتباط و جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور جهت افزایش تبادلات علمی و فرهنگی دانست.

حبیبی با توجه به ۱۵۰۰ مین سالروز میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم(ص)، افزودن بخش ویژه پیامبر اکرم(ص) را برای ایجاد فضای معنویت در نشریات دانشجویی موثر دانست.

کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به جذب حداکثری آثار و نشریات دانشجویی تاکید داشت و استفاده از ظرفیت‌های روابط عمومی های دانشگاه‌های علوم پزشکی را از راهکارهای افزایش هرچه بیشتر جذب آثار دانست.

آقاسی، صاحب نظر حوزه رسانه و عضو شورای سیاستگذاری تیتر۱۴ آمارمشارکت دانشجویان در جشنواره را یک اتفاق خوب دانست و از رسانه‌های داخلی خواست تا با معرفی جشنواره تیتر به دانشجویان، در برقراری شور دانشجویی در دانشگاه‌ها سهیم باشند.

در این جلسه مصوب شد که بخش "پیامبر رحمت(ص)" به موضوعات جشنواره اضافه شود تا دانشجویان بتوانند آثار مربوط خود را به جشنواره ارسال کنند. همچنین مقرر شد جوایز پیشنهادی نسبت به دوره گذشته افزایش موثری یابد و شیوه نامه داوری پیش از پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره به دانشجویان ابلاغ گردد.

دریافت آثار جشنواره تیتر چهاردهم از ۲۵ آبان ماه آغاز به کار کرده و تا ۳۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت.