برداشت هندوانه شب یلدا در بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۸۰ هزار تن محصول از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود.

امیرزاد عملکرد تولید در هر هکتار را۴۰ تن عنوان کرد.

وزن بعضی از هندوانه‌های برداشت شده ۲۵ کیلوگرم است.

بیش از ۸۰ درصد محصول برداشت شده برای بازار شب یلدا به سراسر کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: کیفیت محصول هندوانه امسال به دلیل اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و آبیاری قطره‌ای، مطلوب است.

هندوانه‌های برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخل به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و روسیه نیز صادر می‌شود.

برداشت هندوانه در هرمزگان هرسال از اوایل آذر آغاز می‌شود و تا اوایل دی ادامه دارد.

شهرستان‌های میناب و جاسک مهم‌ترین مناطق کشت هندوانه در استان هرمزگان است.