ورود گرد و غبار به استان بوشهر
با کم شدن فعالیت سامانه بارشی، گرد و غبار از کشورهای همسایه خلیج فارس به استان بوشهر رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس پیشبینی، ادامه بارشها تا ساعات پایانی امروز در استان خواهد بود و انتظار میرودکه بیشتر به صورت رگبارهای پراکنده و ملایم باشد.
پیام مساعدی با اشاره به آمار تجمعی بارش، افزود: بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه جزیره خارگ با ۱۹۵ میلیمتر به ثبت رسیده است و در علاوهبر بخشهای جنوبی، حتی برخی نقاط شمالی مانند گناوه نیز بارشهای قابل توجه و در برخی موارد فراتر از ۱۰۰ میلیمتر گزارش شده است.
وی در ادامه به شرایط جوی دریایی اشاره کرد و هشدار داد: باد شمالی با شدت قابل توجه همچنان فعال و خلیج فارس تا آخر وقت امروز مواج است، از این رو به همه صیادان و دریانوردان توصیه میشود از فعالیت در دریا تا بهبود شرایط خودداری کنند.
مساعدی درباره تغییرات دما گفت: با جابهجایی جریانهای هوا، از بعدازظهر امروز کاهش محسوس دما را شاهد خواهیم بودواین کاهش در نواحی ساحلی حدود ۲ تا ۴ درجه و در ارتفاعات بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی همچنین به دو پدیده مهم مه صبحگاهی و گرد و خاک اشاره کرد و گفت: امروز در برخی مناطق استان مه صبحگاهی مشاهده شد و با توجه به شرایط رطوبتی، احتمال شکلگیری مه غلیظ در ساعتهای اولیه صبح فردا نیز وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان در ادامه اظهار کرد: ورود توده گرد و خاک از سمت کشورهای همسایه از دیروز آغاز شده و هماکنون در هوای استان محسوس است که پیشبینی میشود فردا از غلظت این گرد و خاک کاسته شود.
مساعدی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی هماستانیها، یادآور شد: احتیاط در رانندگی به دلیل مهآلودگی و کاهش دید، همچنین پرهیز از ترددهای غیرضروری در شرایط گرد و خاک به ویژه برای گروههای حساس و سالمندان ضروری است.