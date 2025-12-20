پخش زنده
تولیت آستان قدس رضوی مهمان یلدایی دختران مددجوی بیسرپرست و بدسرپرست مرکز بهزیستی راه حق رضوی، شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی امشب ضمن احوال پرسی و دلجویی از آنها، شنونده درددلها و مشکلات دختران ساکن مرکز راه حق رضوی شد.
وی در جمع ۱۷ دختر مددجو، مدیر و کادر مرکز راه حق، خدمت به مددجویان بهزیستی را از بزرگترین کارهای خیر خواند و گفت: این کار بسیار بزرگی است که اگر کسی یک نفر از این عزیزان را متکفل شود. گویی همه بشریت را احیا کرده است.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: این عزیزان، امانتهای الهی هستند که مسئولیت سرپرستی، هدایت، تربیت، تحصیل و آینده آنها را عهدهار هستید.
وی سپس خطاب به دخترانِ «راه حق رضوی» گفت: هیچگاه احساس تنهایی نکنید. خدا پشت و پناه همه ما است. هر کس دلش با خدا باشد، هیچ وقت احساس تنهایی و دلتنگی نمیکند.
تولیت آستان قدس رضوی ضمن تأکید بر این نکته که منشأ همه قدرتها و مهربانیها، خداوند متعال است، افزود: هیچ قدرتی مافوق قدرت الهی نیست و هیچ وجودی، مهربانتر از خدای متعال نیست. محبت و مهربانی پدرومادر نیز جلوهای از محبت خدا است. با وجود چنین خدای حکیم، مهربان، دوست داشتنی و قدرتمندی، هیچوقت احساس دلتنگی و تنهایی نکنید.
همه مددجویان و مددکاران مرکز «راه حق رضوی»، امشب و فرداشب، مهمان خوان کریمانه رضوی شدند.
علاوه بر این، حل کمبودهای زیرساختی مرکز از جمله خرید یک دستگاه لباسشویی و دستور اقدام برای ایزوگام کل مرکز، از دیگر رهآوردهای این مهمانی یلدایی با حضور تولیت آستان قدس رضوی بود.