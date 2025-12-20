بنا بر اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور تأمین ارز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۵ آذرماه در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور تأمین ارز کرده است که بیش از ۹ میلیارد دلار مربوط به کالا‌های اساسی و دارو است.

از این میزان، ۹ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ، ۳۱ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۸۰ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار.

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تأمین شده است.