کارشناس هواشناسی ایلام گفت: تا پایان هفته جاری، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و بارندگی قابل‌ملاحظه‌ای در سطح استان رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم است و انتظار وقوع بارندگی قابل‌توجهی وجود ندارد.

وی افزود: شدت وزش باد که طی یک تا دو روز گذشته در مناطق مختلف استان محسوس بود، امروز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

احمدی نژاد اضافه کرد: از نظر دمایی نیز روندی افزایشی، اما ملایم برای استان پیش‌بینی می‌شود، به‌طوریکه طی حدود یک هفته آینده، افزایش دما در حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد مورد انتظار است که این افزایش به‌ویژه از اواسط هفته محسوس‌تر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام مطرح کرد: حداقل دمای شبانه در نواحی سردسیر استان نیز در بازه یک درجه زیر صفر تا یک درجه بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.