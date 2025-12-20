۹۰۰ سبد کالا به مناسبت روز مادر و شب یلدا در بین خانواده زندانیان در یزد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و همزمان با فرارسیدن شب یلدا، تعداد ۹۰۰ سبد کالای معیشتی میان مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان یزد توزیع شد.

این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان و با هدف کاهش بخشی از مشکلات معیشتی آنان، با همت انجمن حمایت زندانیان یزد انجام گرفت.

به گفته مسئولان این انجمن، سبد‌های توزیعی شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوار بوده و تلاش شده است تا در این ایام فرخنده، بخشی از نیاز‌های ضروری مددجویان تأمین شود.