در ادامه پویش «آزادی مادران زندانی سرپرست خانوار» که به ابتکار مرکز ویژه بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت آغاز شده است، سه مادر زندانی غیرعمد با همکاری ستاد دیه و همت کارکنان نظام سلامت، از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وبدا، غلامرضا آبرودی، رئیس مرکز ویژه بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به نتایج اولیه این پویش، تاکید کرد: این اقدام، نقطه پایان نیست و پویشهای مشابه با هدف حمایت از زندانیان غیرعمد، بهویژه زنان سرپرست خانوار، در دستور کار این مرکز قرار دارد و در ماههای آینده نیز با همکاری نهادهای مرتبط ادامه خواهد یافت.
وی افزود: تجربه این مرحله نشان داد که همافزایی میان ستاد دیه، مجموعههای وابسته به وزارت بهداشت و مشارکت خیرین حوزه سلامت، میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن آرامش به خانوادهها نقش موثری ایفا کند.
رئیس مرکز ویژه بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت افزود: سه مادر، سه زندگی، و چند کودک که چشمانتظار آغوش گرم مادرشان هستند. مادرانی که نه از سر جرم و نیت بد، بلکه بهدلیل فشارهای زندگی و بدهیهای ناخواسته، پشت میلههای زندان ماندهاند. زندانی بودن یک مادر، تنها حبس یک نفر نیست؛ حبس آرامش یک خانواده و کودکی است که هر شب با دلتنگی میخوابد.
پویش آزادی مادران زندانی سرپرست خانوار، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) آغاز شده و در چارچوب برنامههای فرهنگی و اجتماعی بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت، با رویکردی مستمر دنبال خواهد شد.