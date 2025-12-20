پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت: بارشهای اخیر در کشور بسیار پراکنده و نامتقارن بوده و با وجود بارشهای خوب در نیمه جنوبی کشور همچنان ۹ استان بالای نرمال، ۲ استان در محدوده نرمال و ۲۰ استان زیر نرمال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی صنعت آب کشور در «نشست هماندیشی ارکان شورای اطلاعرسانی دولت با وزیر نیرو» که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم و عباس علیآبادی، وزیر نیرو صبح امروز شنبه ۲۹ آذرماه، برگزار شد، گفت: خوشبختانه وزارت نیرو پیشبینیهای لازم را برای جلوگیری از وقوع ابربحرانها در حوزه آب داشت و اتفاقهای پیش آمده اصلا قابل مقایسه با پیشبینیهای صورت گرفته نیست.
عیسی بزرگزاده تاکید کرد: با وجود اینکه سدهای استقلال و شمیل و نیان در بارشهای اخیر استان هرمزگان به خوبی آبگیری شده و درصد اختلاف بسیار بالایی را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهند، اما همچنان سدها در اغلب استانهای کشور از جمله سد امیرکبیر و لار تهران و البرز و سدهای لتیان و ماملو و زاینده رود اصفهان، و سدهای دوستی و طریق در استان خراسان رضوی همچنان وضع نامناسبی دارند و بیش از ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد.
سخنگوی صنعت آب در خصوص وضع بارش و سدهای کشور گفت: میزان بارندگی تجمعی استانهای کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۷ آذرماه حدود ۵۹ میلیمتر بوده که توانسته است رتبه بارش ۳۳ را از دوره ۵۸ ساله آماری از آن خود کند.
عیسی بزرگزاده با اشاره به بارشهای اخیر در برخی استانهای کشور بیان کرد: ۹ استان بالای نرمال، ۲ استان در محدوده نرمال و ۲۰ استان زیر نرمال هستند و با وجود اینکه استانهای خراسان رضوی، فارس، کرمان، ایلام، خراسان جنوبی و هرمزگان با بارشهای اخیر وضع بسیار خوبی در سال آبی جاری دارد، اما باید توجه کرد که درصد اختلاف سال آبی جاری با متوسط بلندمدت ۵۷ ساله، در استانهای تهران، البرز، قزوین، سمنان، اردبیل، یزد، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و همدان همچنان به طور میانگین منفی ۶۲.۲ درصد است.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین با اشاره به بارشهای اخیر به ویژه در استانهای جنوبی کشور گفت: افزایش بارشهای استانی ناشی از سامانه بارشی اخیر مصادف با ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در ۲۶ استان موثر بوده است. در این میان استان هرمزگان با متوسط ۲۴۰.۴ میلیمتر بیشترین بارشها را تجربه کرده است که درصد اختلاف متوسط میانگین بارشها دراستانهای تهران و البرز بالای منفی ۷۰ درصد است.
عیسی بزرگزاده ادامه داد: با وجود اینکه بارشها در چند روز اخیر در استانهای جنوبی کشور مانند فارس، کرمان، بوشهر به شدت روند مثبت داشته، اما این میزان در استانهای همدان، خراسان شمالی، گلستان، آذربایجان غربی، قزوین، تهران و البرز روند کاهشی خود را در مقایسه با میانگین بلند مدت حفظ کرده است.
سخنگوی صنعت آب همچنین با اشاره به وضع کلی مخازن سدهای کشور تا ۲۸ آذرماه گفت: براساس آخرین آمارها میزان ورود آب به مخازن کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۳.۶۶ میلیارد متر مکعب است که باتوجه به میزان ۴.۹۸ میلیارد مترمکعبی سال گذشته کاهش ۲۶ درصدی را نشان میدهد. با این وجود خروجی آب از این سدها در سال جاری حدود ۵.۱۷ میلیارد مترمکعب است که این میزان نیز در مقایسه با خروج آب ۶.۹۳ درصدی اختلاف ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
عیسی بزرگزاده همچنین با اشاره به حجم آب موجود در مخازن کل کشور نیز گفت: میزان آب موجود در مخازن کشور به طور کلی تاکنون ۱۷.۱۳ میلیارد مترمکعب است که کاهش ۲۴ درصدی را با توجه به میزان ۲۲.۵۴ میلیارد مترمکعبی سال آبی گذشته نشان میدهد. شایان ذکر است که تا به این تاریخ حجم پرشدگی سدهای کشور ۳۳ درصد است.