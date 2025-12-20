۲۰۰ بسته معیشتی به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ششتمد تهیه و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ششتمد گفت: این بسته‌های غذایی با ارزش هر بسته ۱۵ میلیون ریال برای ارائه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آماده و توزیع شده است

رضا درخشنده اعلام کرد: همچنین، به موازات این اقدام، اقلام ضروری زندگی به ارزش کلی شش میلیارد ریال نیز برای حمایت از خانواده‌های نیازمند و کم‌برخوردار تهیه شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.