به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی صدور مجوز فروش بلیت دیدار سپاهان اصفهان و خیبر خرم‌آباد، سامانه فروش بلیت از ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه در دسترس فوتبال دوستان قرار گرفت.

باشگاه سپاهان هم در این خصوص اعلام کرد: هواداران بلیت مسابقه را تنها از سامانه معرفی شده خریداری کرده و به هیچ عنوان بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و خیبر خرم آباد در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، فردا یکشنبه سی ام آذر ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.