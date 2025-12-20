

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یوسف سلمان‌خواه با اشاره به ثبت ۳ اثر ارزمند تاریخی متعلق به دوران اشکانی- ساسانی در فهرست آثار ملی کشور گفت: سه قطعه مهره‌آویز از جنس خمیر شیشه در رنگ‌های آبی و سبز فیروزه‌ای شامل آویز مهره‌ای به شکل لاک‌پشت با شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۰، آویز مهره‌ای به شکل پیکرک انسانی «الهه مادر» با شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۳ و آویز مهره‌ای به شکل دست مشت‌شده با شماره ثبت ملی ۱۷۵۶۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به محل کشف این آثار افزود: این مهره‌های آویزی در جریان حفاری علمی باستان‌شناسی در محوطه باستانی لیارسنگ‌بُن شهرستان املش کشف شده و از جمله آثار کم‌نظیر زینتی و آیینی مربوط به دوره‌های اشکانی تا ساسانی است و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این اشیا در مقیاس بسیار کوچک ساخته شده و از نظر هنری و فرهنگی ارزش بالایی دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان گفت: این آویز‌های کوچک، فراتر از کاربرد تزئینی خود، بازتاب‌دهنده باور‌های فرهنگی، آیینی و عامیانه مردمان گیلان باستان هستند، نقش‌هایی همچون پیکرک الهه مادر، لاک‌پشت و دست مشت‌شده، نماد‌هایی از حفاظت، باروری و نیرو‌های محافظ در ذهن مردمان آن دوران بوده است.

یوسف سلمان‌خواه افزود: ثبت این سه اثر در فهرست آثار ملی کشور، گامی در راستای صیانت از میراث تاریخی و معرفی تمدن درخشان شرق گیلان است، محوطه باستانی لیارسنگ‌بُن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باستان‌شناسی استان، تاکنون آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی در خود جای داده است.