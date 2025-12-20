­هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان امروز (شنبه ۲۹ آذر) با پنج دیدار در شهر‌های رفسنجان، آمل، امیدیه، گلپایگان و تهران پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران با پنج دیدار پیگیری شد. نتیجه چهار دیدار این هفته به سود میهمانان رقم خود و ماجان مازندران تنها میزبان فاتح این هفته است که گزارش کامل بازی‌ها به قرار زیر است:



شاهین با شکست ملوان در تهران به رتبه دوم صعود کرد

خانه والیبال تهران در نخستین دیدار این هفته میزبان دو تیم ملوان تهران و شاهین بندرعامری بود که از ساعت ۱۲ شروع شد.

آذر منشئی، لادن آهنگران، هدیه صابری و گل تکین پذیره به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم ملوان تهران میزبان این دیدار در ابتدای مسابقه از ترکیب دیانا رشیدی مهرآبادی، رکسانا جدی، مهگل تخت چین، اسرا افتخاری، حورا محمدی باروق، حانیه محتشمی پور و ریحانه سادات فاضلی استفاده کرد.

فاطمه هاشمی، نازنین علیزاده، رویا فرخی، مبینا غفاریان، یگانه اکبری، ریحانه داورپناه و هاله متقیان ترکیب شروع کننده تیم شاهین بندرعامری در این دیدار بودند.

تیم ملوان در ست نخست این بازی ۲۵ بر ۱۴ فاتح میدان شد اما در ست دوم ۱۸ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد تا به رغم میزبانی دو تیم یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم و چهارم هم تیم شاهین بندرعامری ۲۵ بر ۲۱ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا سه بر یک فاتح این دیدار شود و برد ارزشمندی در تهران به دست آورد.

شاهین بندر عامری با این پیروزی سه امتیازی به رتبه دوم جدول صعود کرد تا نتایج دیگر دیدارهای هفته چهارم جایگاه نهایی این تیم مشخص کند.

این دیدار که به مدت ۱۲۶ دقیقه پیگیری شد و هیچ کارت زرد و قرمزی نداشت، ۸۰ تماشاگر در سالن داشت.



تداوم صدرنشینی شهر آرکا با شکست پدیده در گلپایگان

در دیگر دیدار این هفته تیم شهر آرکا صدرنشین گروه دوم میهمان پدیده صنعت اوج گلپایگان بود.

دیداری که زرین تاج فضلی و فاطمه زندی نظارت آن را برعهده داشتند و پروانه فامیلی فرد و سحر صارمی داوران اول و دوم آن بودند.

گفتنی است بر اساس اعلام سازمان لیگ دیدار دو تیم مهرگان شیراز و فولاد مبارکه سپاهان به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و بسته بودن جاده کنسل و زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام می شود.

نگار حسینی، زهرا احمدی، تبسم قادری، محدثه محمدبیگی، فاطیما قصاب کلایی، مریم سلطانی و محدثه جباری (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان در این بازی بودند.

همچنین تیم آرکا شهر البرز از ترکیب مریم محمدی، مهساصابری، مهسا کدخدا، آیتک سلامت، فاطمه توده زعیم، پوران زارع و نگار کیانی (لیبرو) بهره برد.

تیم آرکا در ست‌های اول و دوم با اختلاف امتیاز زیادی میزبان خود را شکست داد به گونه ای که تیم پدیده در ست اول ۱۵ امتیاز و در ست دوم تنها ۱۱ امتیاز کسب کرد.

ست سوم این مسابقه نیز ۲۵ بر ۱۹ به سود آرکا به پایان رسید تا این تیم با شکست پدیده در گلپایگان به صدرنشینی خود در گروه دوم با ۴ برد و ۱۲ امتیاز تداوم بخشد.

این مسابقه به مدت ۸۰ دقیقه پیگیری شد و ۱۰۰ تماشاگر در سالن مجموعه ورزشی کارگران گلپایگان شاهد رقابت دو تیم بودند.



چهارمین برد متوالی سایپا تهران در رفسنجان به دست آمد

سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر زنان از ساعت ۱۴ شروع شد و تیم صنعت مس در سالن ۹ی دی رفسنجان میزبان سایپا تهران بود.

آمنه خواجه ئیان و محبوبه زرنویس زاده ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که فرحناز قویدل و نوشین حق شناس نیز قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم مس این مسابقه را با ترکیب مریم کامیابی، مریم سادات هاشمی، فاطمه عباسلو، اسرا ورمزیار، فاطمه عنایت و مهرسا خرمدین شروع کرد.

مدافع عنوان قهرمانی نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب فاطمه امینی، زهرا صالحی، مهتا یحیی پور، زهرا مغانی، زهرا رضایی و فاطمه منظوری بهره برد.

سایپا در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶و ۲۵ بر ۲۱ میزبان خود را شکست داد تا به چهارمین برد متوالی خود دست یابد و با ۱۲ امتیاز در صدر گروه نخست مسابقات باقی بماند.

این دیدار که ۷۰ تماشاگر داشت، به مدت ۸۶ دقیقه پیگیری شد.



ماجان مازندران همچنان بدون شکست

شاگردان لی دو هی در تیم ماجان مازندران این هفته در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان مقاومت شهرداری تبریز بودند، یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته؛ جایی که ماجان مازندران تیم دوم جدول با ۳ برد و ۸ امتیاز به مصاف مقاومت شهرداری تبریز تیم سوم جدول رفت.

ناز آفرین فنودی، منیژه صادقی، زهرا شیری و مهلا امتیاز به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم مقاومت شهرداری تبریز این دیدار را با ترکیب غزاله بستان، مهسا قادری، شقایق حسن خوانی، پریا حاجتمند، ثنم آذری، اسما سعیدی و نگار هاشمی شروع کرد و در آنسوی میدان هستی واحدی، معصومه قدمی، یلدا جعفری، آیدا ولی نژاد، لعیا افزونی، یسنا آهنکوب و نگار عباسی (لیبرو) از سوی لی دو هی به عنوان شروع کنندگان ماجان معرفی شدند.

مقاومت در ست اول این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد اما در ست دوم نتیجه را ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

تیم ماجان در ست سوم اقتدار خود را به نمایش گذاشت و ۲۵ بر ۸ حریف را شکست داد تا تنها یک گام تا چهارمین برد خود در این فصل از رقابت‌ها فاصله داشته باشد.

شاگردان لی دو هی در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این دیدار شوند و به چهارمین برد متوالی خود دست یابند و ۱۱ امتیازی شوند.

این مسابقه که ۱۲۰ تماشاگر داشت، به مدت ۱۲۰ دقیقه پیگیری شد و دو کارت زرد داشت که تیم ماجان کارت تاخیر زرد گرفت و مهسا قادری از تیم مقاومت نیز کارت زرد از داور اول دریافت کرد.



نماینده قزوین فاتح جدال بدون بردها

سالن شهید تندگویان امیدیه میزبان دیگر مسابقه این هفته لیگ برتر زنان بود که تیم نفت امیدیه برابر کلینیک دکتر فرهاد صف آرایی کرد.

لیلی توکلی و شهناز برادران مهاجری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

زینب حقی و فاطمه فرجی هم به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت را برعهده داشتند.

تیم نفت امیدیه در ابتدای این دیدار از ترکیب کوثر زمانی، فرناز علیاری، آیدا توکلی، غزل ریاحی، سوما گلابی، زینب هاشمی و فاطمه قنواتی استفاده کرد.

تیم کلینیک دکتر فرهاد نیز از ترکیب هدیه طالعی، سیده ستایش حسینی، شکیلا صدری رجبی، محدثه شاهسوند، سوگند بابازاده، فاطمه سادات حسینی و یاسمن کارگر (لیبرو) بهره برد.

نفتی‌ها به رغم میزبانی در ست اول ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را واگذار کردند اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ نماینده قزوین را شکست دادند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

رقابت دو تیم در ست سوم نزدیک و پایاپای بود اما در نهایت تیم کلینیک دکتر فرهاد برتری خود را به حریف تحمیل کرد و ۲۸ بر ۲۶ فاتح میدان شد.

جدال بدون بردهای لیگ برتر زنان در ست چهارم ۲۵ بر ۱۹ به سود نفت امیدیه شد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم کلینیک فرهاد از قزوین در ست پنجم این دیدار با امتیاز ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر دو فاتح این دیدار شود و به اولین برد خود دست یابد و جایگاه قعر جدول را به نفت تحویل دهد.

این دیدار عنوان طولانی‌ترین مسابقه هفته را به دست آورد که به مدت ۱۴۸ دقیقه طول کشید و با حضور ۹۰ تماشاگر برگزار شد. تیم … در این مسابقه یک کارت زرد تاخیر دریافت کرد.



دیدار دو تیم مهرگان و فولاد مبارکه سپاهان که قرار بود در شیراز برگزار شود، به دلیل وضعیت آب و هوایی و مسدود بودن جاده‌ها لغو شد و سازمان لیگ فدراسیون والیبال زمان برگزاری این مسابقه را متعاقبا اعلام می‌کند.



نتایج کامل دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر زنان

تیم‌های شاهین بندرعامری، شهر آرکا البرز، سایپا تهران، ماجان مازندران و کلینیک دکتر فرهاد در هفته چهارم لیگ برتر زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

گروه A:

صنعت مس رفسنجان صفر – سایپا تهران ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

ماجان مازندران ۳ – مقاومت شهرداری تبریز یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۸ و ۲۵ بر ۱۹)

نفت امیدیه ۲ – کلینیک دکتر فرهاد ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۷ بر ۱۵)



گروه B:

پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – شهر آرکا البرز ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

ملوان تهران یک – شاهین بندرعامری ۳ (۲۵ بر ۱۴، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

جدول لیگ برتر والیبال زنان در پایان پنج دیدار هفته چهارم بدین شکل است:

گروه A:

1- سایپا ۴ برد و ۱۲ امتیاز

2- ماجان مازندران ۴ برد و ۱۱ امتیاز

3- مقاومت شهرداری تبریز دو برد و ۶ امتیاز

4- صنعت مس رفسنجان یک برد و سه امتیاز

5- کلینیک دکتر فرهاد یک برد و دو امتیاز

6- نفت امیدیه بدون برد و دو امتیاز

گروه B:

1- شهر آرکا البرز ۴ برد و ۱۲ امتیاز

2- شاهین بندرعامری سه برد و ۹ امتیاز

3- فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز (یک بازی کمتر)

4- ملوان تهران یک برد و ۳ امتیاز

5- مهرگان شیراز یک برد و دو امتیاز (یک بازی کمتر)

6- پدیده گلپایگان بدون برد و یک امتیاز