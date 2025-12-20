ارائه خدمات جهادی پزشکی به بیش از ۴۷۵ زندانی در زندان ساری
۱۵ پزشک متخصص با همکاری بنیاد خیریه پویندگان سلامت، خدمات رایگان پزشکی به بیش از ۴۷۵ زندانی در زندان ساری ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی جهادی و انساندوستانه، ۱۵ پزشک متخصص با همکاری بنیاد خیریه پویندگان سلامت، وارد زندان ساری شدند و با ارائه خدمات رایگان پزشکی، بیش از ۴۷۵ زندانی را در رشتههای مختلف تحت معاینه و درمان قرار دادند.
این تیم پزشکی در حوزههایی همچون قلب و عروق، ارتوپدی، دندانپزشکی، روانپزشکی، چشمپزشکی و طب اورژانس به زندانیان خدمات درمانی ارائه کردند. زندانیان با مراجعه به بخشهای معاینه، پس از بررسیهای تخصصی، خدمات تشخیصی، درمانی و نسخههای پزشکی دریافت کردند.
حمیدرضا پوریانی، مدیرکل زندانهای مازندران، با قدردانی از همکاری بنیاد خیریه پویندگان سلامت گفت: این اقدام صرفاً یک فعالیت درمانی نیست، بلکه حرکتی ارزشمند برای تقویت روحیه و امید در میان زندانیان است. پزشکان با روحیهای جهادی و داوطلبانه وارد این مجموعه شدند و نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی مددجویان ایفا کردند.
وی افزود: استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بهداشتی زندانها و کاهش مشکلات درمانی زندانیان داشته باشد.