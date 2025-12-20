به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی جهادی و انسان‌دوستانه، ۱۵ پزشک متخصص با همکاری بنیاد خیریه پویندگان سلامت، وارد زندان ساری شدند و با ارائه خدمات رایگان پزشکی، بیش از ۴۷۵ زندانی را در رشته‌های مختلف تحت معاینه و درمان قرار دادند.

این تیم پزشکی در حوزه‌هایی همچون قلب و عروق، ارتوپدی، دندان‌پزشکی، روان‌پزشکی، چشم‌پزشکی و طب اورژانس به زندانیان خدمات درمانی ارائه کردند. زندانیان با مراجعه به بخش‌های معاینه، پس از بررسی‌های تخصصی، خدمات تشخیصی، درمانی و نسخه‌های پزشکی دریافت کردند.

حمیدرضا پوریانی، مدیرکل زندان‌های مازندران، با قدردانی از همکاری بنیاد خیریه پویندگان سلامت گفت: این اقدام صرفاً یک فعالیت درمانی نیست، بلکه حرکتی ارزشمند برای تقویت روحیه و امید در میان زندانیان است. پزشکان با روحیه‌ای جهادی و داوطلبانه وارد این مجموعه شدند و نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی مددجویان ایفا کردند.

وی افزود: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بهداشتی زندان‌ها و کاهش مشکلات درمانی زندانیان داشته باشد.