دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس از کشف حدود یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی که به‌صورت غیرقانونی قطعه‌بندی و با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد ارمی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت و نحوه عرضه مرغ در سطح شهرستان گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر بازار کالا‌های اساسی، گشت مشترکی با نظارت دادستانی تشکیل و تمامی مراکز عرضه مرغ در گنبدکاووس بازرسی شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد که یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی را برخلاف ضوابط و با قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کرد.

دادستان گنبدکاووس گفت: مرغ‌های کشف شده با حضور ماموران، در محل و با قیمت مصوب دولتی بین مردم توزیع شد.

وی بیان کرد: پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف تشکیل شد.

ارمی با تاکید بر ادامه بازرسی‌ها در حوزه کالا‌های اساسی و معیشت مردم، گفت: در برخورد با متخلفان، هیچ مماشاتی در کار نیست.

دادستان گنبدکاووس از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به تعزیرات حکومتی یا دادستانی اطلاع دهند.