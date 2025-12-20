پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس از کشف حدود یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی که بهصورت غیرقانونی قطعهبندی و با قیمت بالاتر در بازار عرضه میشد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد ارمی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت و نحوه عرضه مرغ در سطح شهرستان گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی، گشت مشترکی با نظارت دادستانی تشکیل و تمامی مراکز عرضه مرغ در گنبدکاووس بازرسی شد.
وی افزود: در این بازرسیها، یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد که یک تُن مرغ تنظیم بازار دولتی را برخلاف ضوابط و با قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه میکرد.
دادستان گنبدکاووس گفت: مرغهای کشف شده با حضور ماموران، در محل و با قیمت مصوب دولتی بین مردم توزیع شد.
وی بیان کرد: پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف تشکیل شد.
ارمی با تاکید بر ادامه بازرسیها در حوزه کالاهای اساسی و معیشت مردم، گفت: در برخورد با متخلفان، هیچ مماشاتی در کار نیست.
دادستان گنبدکاووس از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به تعزیرات حکومتی یا دادستانی اطلاع دهند.