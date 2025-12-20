به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار و رئیس ستاد مدیریت بحران احمدآباد گفت: اقدامات انجام‌ شده در پی بارش برف سنگین اسکان اضطراری ۸۰۰ نفر در ۴۸ ساعت گذشته است که یکصد نفر زائر عراقی از شهر بصره و هفتصد مسافر جامانده، در اماکن پیش‌بینی شده از جمله حسینیه شهر ملک‌آباد، امام‌ زادگان و مجتمع فرهنگی جوادالائمه (ع) مستقر و خدمات لازم به آنان ارائه شد.

علی مهدویان با اشاره به بازدید میدانی خود و اعضای ستاد مدیریت بحران از محل‌های اسکان، افزود: در این بازدید مردم از روند خدمت‌رسانی، اظهار رضایتمندی کردند.

وی ادامه داد: اماکنی مانند مجتمع جوادالائمه (ع) و حسینیه سیدالشهدا (ع) همواره آمادگی کامل برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی را دارند.

حسینی فرماندار شهرستان مشهد نیز ضمن قدردانی از زحمات کلیه عوامل اجرایی و مدیریتی، بر تداوم هماهنگی، آماده‌باش کامل و نظارت مستمر برای مدیریت مطلوب شرایط و ارائه خدمات به شهروندان، مسافران و زائران تأکید کردند.