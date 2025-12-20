بارش برف و برودت هوا
غیر حضوری شدن مدارس چند شهرستان خراسان رضوی، فردا ۳۰ آذر
در پی بارش برف و برودت هوا، آموزش در مدارس چند شهرستان خراسان رضوی فردا ۳۰ آذر، مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر وضعیت فعالیت مدارس چند شهرستان استان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تعطیل و آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد.
مصطفی اسدی افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده مدارس شهرستانهای کلات، قوچان، طرقبه و شاندیز، تربت حیدریه، تربت جام، زاوه، نیشابور، احمدآباد، باخرز و رضویه در همه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح یکشنبه بهصورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
وی بیان کرد: همچنین مدارس شهرستانهای گلبهار و خوشاب در مقطع ابتدایی و متوسطه اول نیز فردا در شیفت صبح بهصورت مجازی فعالیت میکنند.