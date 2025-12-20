پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد: امیدواریم به زودی شاهد آغاز فرایند تصفیه و انتقال پساب شهر یزد به ۵ واحد صنعتی و معدنی بزرگ استان باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست جمعبندی و تعیین تکلیف طرح پساب و تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد به ریاست استاندار یزد و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مدیران دولتی و معدنی استان برگزار شد.
استاندار یزد در حاشیه این نشست با بیان اینکه طرح پساب و تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد برای سالها بلاتکلیف مانده بود، گفت: این جلسه با حضور ۵ شرکت بزرگ صنعتی معدنی استان و در راستای بهرهگیری از پساب برای واحدهای صنعتی و معدنی برگزار شد.
محمدرضا بابایی از ثبت شرکتی در همین زمینه خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی شاهد آغاز فرایند تصفیه و انتقال پساب شهر یزد به واحدهای صنعتی و معدنی استان باشیم.