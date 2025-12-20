به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان این که در این جشنواره از ۲۰ پژوهشگر و همچنین از شرکت‌های برتر دانش بنیان هم تجلیل شد، افزود: این پژوهشگران در زمین‌های علمی، فناوری به عنوان پزوهشگر برتر شناخته شدند.

بابک پزشکی از امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه علوم پزشکی فسا و دانشگاه ایران خبر داد و افزود:در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی فسا در موضوع تولید علم در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح ۳ کشور مقام اول را داراست.