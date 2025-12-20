تیم موی‌تای بانوان بابل با کسب بیشترین مدال، عنوان قهرمانی رقابت‌های شرق مازندران را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پایان مسابقات موی‌تای قهرمانی بانوان شرق استان مازندران که به میزبانی پایگاه قهرمانی بابل برگزار شد؛ تیم میزبان قهرمان شد و تیم‌های آمل و بهنمیر به ترتیب بر سکوی دوم ایستادند.

در پایان این مسابقات و در جدول رده‌بندی تیمی، بابل با کسب ۱۸ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۳ مدال برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

آمل با مجموع ۱۱ مدال (۵ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز) در جایگاه دوم قرار گرفت.

تیم بهنمیر با کسب ۱۰ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز) عنوان سوم تیمی این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

در این دوره از پیکارها، ۸ تیم از شهر‌های شرق استان مازندران حضور داشتند و ورزشکاران در فضایی رقابتی و فنی به مصاف یکدیگر رفتند.

سرداور این مسابقات مریم فراهانی بود و آسیه فیروزپور نیز به عنوان مسئول کمیته جدول مسابقات ایفای نقش کرد.

همچنین فاطمه مومنی، ثنا محمدباقرزاده، فاطمه‌زهرا سلمان‌نژاد و مریم بابایی از آمل و سمیرا اویسی (بهنمیر) هم این رقابت‌ها را قضاوت کردند.