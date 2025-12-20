به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر یونسیان امروز در آیین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور با خیرمقدم به سرآمدان علمی و آزمایشگاهی، اعضای هیئت علمی و مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های سراسر کشور، گفت: این مراسم با حضور حضوری و آنلاین مدیران و کارشناسان بیش از ۴۰۰ آزمایشگاه در حال برگزاری است و جمع گسترده‌ای از جامعه آزمایشگاهی کشور آن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: از معاون علمی و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دکتر افشین، به‌دلیل نگاه راهبردی و عمیق به توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور قدردانی می‌کنم و همچنین از حضور رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، دکتر شهریاری و معاونان وی و نیز معاونان وزیر جهاد کشاورزی که به برگزاری هرچه پربارتر این همایش کمک کردند، تشکر دارم.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با اشاره به جایگاه این شبکه در جامعه علمی کشور گفت: شبکه آزمایشگاهی نامی آشنا برای جامعه پژوهشی و آزمایشگاهی کشور است و توانسته با ارائه یارانه‌های پژوهشی و به اشتراک‌گذاری تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی، خدمات قابل توجهی رابه اعضای خود که شامل کل جامعه آزمایشگاهی کشور می‌شود، ارائه دهد.

یونسیان افزود: در حال حاضر شبکه آزمایشگاهی کشور دارای ۱۸۷ هزار عضو در باشگاه مشتریان است و خدمات خود را از طریق ۲ هزار و ۲۸ مجموعه آزمایشگاهی مستقر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: این شبکه با در اختیار داشتن ۳۸ هزار و ۱۶۴ تجهیز آزمایشگاهی در ۱۸۲ شهر از تمامی استان‌های کشور، به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی به پژوهشگران است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با تشریح محور‌های حمایتی این شبکه، گفت: حمایت‌ها در شبکه آزمایشگاهی به‌ویژه با هدف بهبود فعالیت مراکز عضو، شامل پشتیبانی از نگهداری، تعمیر و ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از استقرار استاندارد‌های آزمایشگاهی، تأمین نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون تجهیزات و همچنین حمایت از تهیه و استقرار نرم‌افزار‌های مدیریت فرآیند‌های آزمایشگاهی است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با اشاره به سازوکار ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو این شبکه، گفت: در بخش فعالیت و عملکرد آزمایشگاه‌های عضو شبکه، موضوع ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه بر اساس سه شاخص اصلی شامل میزان خدمات ارائه‌شده به اعضای شبکه، مشتری‌مداری و همکاری‌های شبکه‌ای با هدف بهبود کیفی و ارتقای کمی خدمات آزمایشگاهی انجام می‌شود.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ آزمایشگاه‌ها، بر اساس ثبت بیش از چهار میلیون خدمت آزمایشگاهی با گردش مالی دو و نیم همت، معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان، برای ۸۰ هزار مشتری، فرآیند ارزیابی انجام شده و در این نشست میزبان سرآمدان و برترین‌های این ارزیابی هستیم.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با تأکید بر نقش نیروی انسانی و مراکز عضو شبکه گفت: آمار و خدماتی که به آنها اشاره شد، حاصل زحمات مدیران، کارشناسان و مجموعه آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی کشور است و آنچه امروز مطرح می‌شود، بازتاب عملکرد همین مجموعه‌هاست.

یونسیان افزود: به‌عنوان خدمتگزاری کوچک در جامعه آزمایشگاهی کشور، باید تأکید کنم که پشتوانه اصلی شبکه آزمایشگاهی کشور، آزمایشگاه‌های عضو این شبکه هستند و به‌ویژه آزمایشگاه‌های بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم و کارآمدی شبکه دارند.

وی ادامه داد: شبکه آزمایشگاهی کشور بدون حضور و مشارکت این آزمایشگاه‌ها امکان ادامه فعالیت مؤثر را نخواهد داشت و امیدواریم با نگاه مثبت دکتر افشین، معاون علمی و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، حمایت‌های مناسبی از آزمایشگاه‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در بخش توسعه و ارتقای بخش خصوصی انجام شود.