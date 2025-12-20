پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان از میدان میوه و ترهبار گرگان و میدان مرغ و ماهی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمت میوه و مرغ مورد بررسی قرار گرفت.
کیانمهر با تأکید بر رصد مستمر بازار، گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در حوزه تأمین میوه و مرغ وجود ندارد و با هماهنگی دستگاههای اجرایی و اتحادیهها، تلاش میشود این اقلام با کیفیت مناسب و قیمت نازل در اختیار مردم قرار گیرد.
وی هدف از این بازدید را اطمینان از آرامش بازار و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای اساسی عنوان کرد و افزود: مجموعه مدیریت استان تمام توان خود را به کار گرفته تا مردم بتوانند شب یلدایی آرام و همراه با شادی را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.